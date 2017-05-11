«Газпром» построил треть «Силы Сибири»

Строительство газопровода «Сила Сибири» идет высокими темпами, в настоящее время готово 719 километров его линейной части. Об этом рассказал заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, сообщается на сайте компании.

Общая протяженность трубопровода составит около 2160 километров.

В четверг, 11 мая, был открыт временный пункт пропуска «Верхнеблаговещенский» через российско-китайскую границу. Он был построен «Газпромом» в рамках создания подводного перехода трансграничного участка газопровода через реку Амур.

«Пункт пропуска предназначен для организации доступа и беспрепятственной работы строительного персонала и техники в пограничной зоне», — отмечается в релизе «Газпрома». По словам Маркелова, открытие пункта пропуска имеет большое значение для синхронизации работ по созданию газотранспортных мощностей на территориях России и КНР.

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В сентябре 2016 года представители «Газпрома» и китайской CNPC подписали контракт на строительство подводного перехода «Силы Сибири».

В мае прошлого года года Маркелов сообщил, что компания сократила протяженность участка газопровода «Сила Сибири», который планируется построить в 2016 году, с 800 до 400 километров. Он пояснил это оптимизацией затрат и заверил, что сроки по вводу первых мощностей до 2018 года будут выдержаны.

Контракт на поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в год по трубопроводу «Сила Сибири» был заключен в мае 2014 года. Его стоимость составила 400 миллиардов долларов.