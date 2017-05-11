Бритни Спирс похвасталась спортивной фигурой

Американская певица Бритни Спирс опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографии из спортивного зала. На снимках знаменитость продемонстрировала свою физическую форму и растяжку.

«Вернулась в зал. Растяжка и бег без конца», — указала Спирс в подписи к кадрам. Всего на страницу звезды подписаны более 16,6 миллиона пользователей. Снимки набрали более 404 тысяч лайков.

Back at the gym.... stretch and run all the way 💕👙💕💕🌺🌸🎀 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Apr 30, 2017 at 4:36pm PDT

Ранее в мае стало известно, что американская певица Мадонна опубликовала на своей странице в соцсети Instagram селфи, на котором позировала без одежды. Снимок 58-летней знаменитости набрал более 68 тысяч лайков. Всего за обновлениями на странице артистки в соцсети следят более 9,3 миллиона пользователей.