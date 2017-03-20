Стюард азиатских авиалиний спародировал клип Бритни Спирс в салоне самолета

Видео: @FarhanRzman / Twitter

Стюард авиакомпании AirAsia снял пародийный клип на песню Toxic Бритни Спирс в салоне Airbus A330. Молодой человек повторил откровенные движения певицы в ролике 2004 года. В отличие от оригинального клипа, работник авиакомпании снимал видео в пустом салоне.

Пародию опубликовал в Twitter коллега стюарда. Она быстро обрела вирусную популярность. Только в микроблоге ролик получил около пяти тысяч ретвитов. На него обратил внимание крупный развлекательный портал 9GAG. Ресурс разместил видео в Facebook, где за сутки оно набрало свыше девяти миллионов просмотров.

Творчество сотрудника заметил совладелец генеральный директор авиакомпании Тони Фернандес (Tony Fernandes). «Таланты в AirAsia никогда не перестают удивлять меня. @assrafnasir — лучший. Любовь — это когда сотрудники могут просто веселиться и быть собой», — написал он в Instagram. С его помощью самодельный клип набрал еще около 250 тысяч просмотров.