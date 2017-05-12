В сети обсудили фото пресс-секретаря Трампа в необычной обуви

Фотография, на которой пресс-секретарь президента США Шон Спайсер вышел к журналистам в необычной обуви разного цвета, вызвала недоумение у пользователей сети. Снимок опубликовал в своем Twitter кинопродюсер Джон Коэн 11 мая. В тот же день пост был удален, но несколько тысяч пользователей успели сделать ретвит.

«Кажется, будто Шон Спайсер случайно надел сегодня ботинки разного цвета и теперь неуклюже пытается скрыть это», — говорится в оригинальном твите Коэна.

«Спайсер даже не может правильно надеть туфли, на что надеяться Америке»

При этом The Washington Examiner отмечает, что пост Коэна «неправильный и глупый». Автор статьи обратил внимание на другие снимки с той же пресс-конференции. Запечатленные на них люди одеты в теплые пальто, в то время как 11 мая в американской столице 12 градусов тепла. Также издание опубликовало увеличенное фото ног Спайсера, на котором видно, что пресс-секретарь носит ортопедический ботинок. По данным The Washington Examiner, он страдает от болей в лодыжке.

Фото с пресс-конференции также опубликовано фотоагентством Getty Images, где проставлена дата мероприятия — 13 марта.

В апреле британская газета The Independent насчитала 11 ошибок, которые допустил официальный представитель Белого дома за три месяца президентства Дональда Трампа. В частности, издание вспомнило, что Спайсер неправильно произносил фамилию премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла (Turnbull). Он несколько раз назвал его Трамболл (Trumball).