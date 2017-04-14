СМИ подсчитали оплошности официального представителя Белого дома

Британская газета The Independent насчитала 11 ошибок, которые допустил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер за три месяца президентства Дональда Трампа. Список был опубликован на сайте издания.

В частности, Спайсер говорил, что инаугурацию Трампа посетило больше людей, чем инаугурацию предыдущего президента Барака Обамы. Кроме того, Спайсер называл президента Канады Джастина Трюдо Джо и ложно отрицал наличие у Трампа белого халата (The New York Times писала, что новый президент каждый вечер сидит в белом халате перед телевизором — прим. «Ленты.ру»), что породило шквал шуток в интернете.

Спайсер также неправильно произносил фамилию премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла (Turnbull). Он несколько раз назвал его Трамболл (Trumball).

В числе прочего журналисты обратили внимание на то, что в 32-й день президентства Трампа Спайсера спросили, что администрация собирается делать с антиисламскими настроениями в стране, однако он не ответил на вопрос и предпочел поразмышлять о радикальном терроризме.

11 апреля в ходе брифинга представитель президента США заявил, что даже Адольф Гитлер не опускался до такой низости, как использование химического оружия, в отличие от сирийского лидера Башара Асада. Спайсера раскритиковали за неудачное сравнение и усомнились в адекватности американских властей. Пользователи социальных сетей предположили, что автор неоднозначных заявлений употребляет запрещенные препараты.