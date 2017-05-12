Милонов пройдет проверку по этике после потасовки с членами ЛГБТ-сообщества

Санкт-петербургское отделение «Открытой России» попросило комитет Госдумы по этике оценить поведение депутата Виталия Милонова на шествии по Невскому проспекту 1 мая. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в пятницу, 12 мая.

По словам представителя организации Анастасии Бураковой, Милонов оскорблял участников ЛГБТ-колонны, в частности, обещал «погрузить» их «в столыпинский вагон». В качестве наказания она предлагает обязать парламентария принести публичные извинения, а также запретить ему высказываться на пленарных заседаниях.

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В комитете по этике пообещали разобраться в ситуации, отмечает издание.

Милонов, в свою очередь, заявил, что ему не за что извиняться перед «Открытой Россией». «Происходящее напоминает мне корриду: пикадор Милонов накалывает яростного быка — либерализм», — сказал депутат.

1 мая «Фонтанка» сообщила, что у народного избранника произошел конфликт с оппозиционерами и представителями ЛГБТ-сообщества, которые шествовали по Невскому проспекту.

Парламентарий неоднократно критиковал ЛГБТ-движение. Он является автором закона о запрете гей-пропаганды.