Под Мурманском «скорая» с роженицей добиралась до роддома десять часов

Под Мурманском «скорая» с рожающей женщиной десять часов добиралась до роддома из-за снегопада. Как сообщает РИА Новости, пациентку пришлось везти из поселка Териберка в больницу за 120 километров, поскольку квалифицированную медпомощь в населенном пункте получить нет возможности.

Машина скорой сумела добраться до роженицы, но на обратном пути автомобиль застрял в снегу, где и простоял с трех ночи до девяти утра. Все это время к ним пыталась пробиться спецтехника.

По приезду в стационар около полудня женщина успешно родила девочку. Главврач Кольской центральной районной больницы отметил, что бригада врачей сработала профессионально. По его словам, это первый случай на его памяти, когда скорая везла пациента столь долгое время.

8 апреля у жительницы Волгограда прошел сердечный приступ во время поездки на машине скорой помощи по разбитым дорогам. Врач-реаниматолог позднее рассказал, что также с помощью езды по ямам и кочкам можно облегчить страдания больных камнями в почках — «несколько раз было такое, что по приезду они просто-напросто выходили».