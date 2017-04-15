Сбитого машиной подростка во Львове переехала скорая

Автомобиль сбил 13-летнего подростка во Львове, а затем его переехала прибывшая по вызову машина скорой помощи. Фотографии с места произошедшего опубликованы в сообществе «Варта1» в Facebook.

Инцидент произошел вечером 14 апреля на пересечении улиц Химическая и Черновола, сообщает РЕН ТВ. Подросток, получивший травму головы, оставался лежать на дороге, когда автомобиль скорой помощи переехал ему ноги.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Он находится в больнице.

19 января сообщалось, что в Краснодаре спешившая на вызов машина скорой помощи насмерть сбила переходившего дорогу пенсионера. От полученных травм 69-летний мужчина скончался на месте.

В январе прошлого года аналогичный инцидент произошел в селе Ленино Пензенской области. Автомобиль скорой скрылся с места происшествия, но позже вернулся, чтобы забрать тело сбитого пострадавшего.