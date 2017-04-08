Колдобины на дорогах Волгограда спасли пациентку скорой от сердечного приступа

У жительницы Волгограда прошел сердечный приступ во время поездки на машине скорой помощи по разбитым дорогам. Об этом сообщает V1.ru

Женщина вызвала медиков из-за плохого самочувствия и низкого давления. Врачи, приехавшие на вызов, диагностировали у пенсионерки аритмию и приняли решение о госпитализации.

«Аритмия прошла после скачков по неровной поверхности. Это не единичный случай, на моей практике в Волгограде их было пять-шесть. Также с помощью езды по ямам и кочкам можно облегчить страдания больных камнями в почках — несколько раз было такое, что по приезду они просто-напросто выходили», — резюмировал врач-реаниматолог Михаил Николаев.

В январе в Петропавловске-Камчатском 21-летний мужчина скончался после того, как въезд в его двор скорой помощи преградил автомобиль. В результате, чтобы добраться до пациента, медикам потребовалось 13 минут вместо трех.

