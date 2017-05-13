Культура
 

Участник «Евровидения» от Болгарии пообещал разбить награду в случае победы

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Уроженец России Кристиан Костов, представляющий Болгарию на «Евровидении-2017» с песней Beautiful Mess, в случае победы на музыкальном конкурсе пообещал разбить награду — «Хрустальный микрофон». Видео с его словами появилось на YouTube 12 мая.

В начале ролика 17-летний Костов отмечает, что очень скучает по Красной площади и московской квартире с видом на МГУ, а также обещает после возвращения организовать фан-встречу. «Надеюсь, что я приеду в Москву с "Хрустальным микрофоном" и разобью его на видео. Я сделаю break video, и, надеюсь, оно соберет много просмотров», — добавил артист.

10 мая пользователи интернета обнаружили, что Костов ранее выступал в российском Крыму. В Службе безопасности Украины заявили, что исполнитель не нарушил украинского законодательства.

«Евровидение-2017» проходит в Киеве. Первый полуфинал конкурса прошел 9 мая, второй 11-го, финал состоится 13 мая. Конкурсантка от России Юлия Самойлова не принимает в нем участия из-за запрета посещать Украину за концерт в Крыму в 2015 году.

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