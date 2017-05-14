Телескоп «Хаббл» запечатлел быстрые пересекающиеся галактики

Астронавты Европейского космического агентства совместно с сотрудниками Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США нашли пару необычных галактик с помощью космического телескопа «Хаббл». Об этом сообщается на сайте НАСА.

Ученые назвали объект в созвездии Зайца IRAS 06076-2139. Однако оказалось, что он состоит из двух пересекающихся галактик. Они несутся одна мимо другой со скоростью около 2 миллионов километров в час. Специалисты считают, что это слишком быстро, чтобы они могли слиться и образовать единое звездное скопление.

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В то же время отмечается, что объекты разделяют 20 тысяч световых лет — относительно небольшое расстояние в космосе, поэтому из-за силы притяжения будет меняться их структура. В НАСА напоминают, что взаимодействие галактик может принимать различные формы, в том числе каннибализм или столкновение. Астрономы добавляют, что и наша галактика Млечный путь через 4,5 миллиарда лет должна объединиться с Галактикой Андромеды.

В марте астрономы НАСА обнаружили массивную черную дыру, которая была выкинута из центра родительской галактики.

Ранее в том же месяце управление опубликовало снимок звездного кластера Westerlund 1, состоящего из гипергигантов.