Далекая галактика вытолкнула из себя гигантскую черную дыру

Астрономы НАСА обнаружили массивную черную дыру, которая была выкинута из центра родительской галактики. Ученые считают, что это было вызвано гравитационными волнами. Об этом сообщается на сайте агентства.

Черная дыра массой миллиард солнц была обнаружена с помощью космического телескопа «Хаббл». Ученые подсчитали, что для того, чтобы этот объект был выброшен из центра галактики, необходима энергия 100 миллионов сверхновых, вспыхнувших одновременно. По мнению исследователей, черная дыра возникла из-за слияния вращающихся друг вокруг друга черных дыр меньшего размера, а порожденные катаклизмом гравитационные волны вытолкнули ее за пределы галактического ядра.

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Черная дыра находится в составе квазара 3C 186, который, в свою очередь, располагается в галактике, удаленной от Млечного Пути на расстояние восемь миллиардов световых лет. Объект преодолел более 35 тысяч световых лет, а его скорость составляет 7,5 миллиона километров в час.

3C 186 долетел бы от Земли до Луны за три минуты. По расчетам, он покинет родительскую галактику за 20 миллионов лет.

Квазары представляют собой класс объектов, являющихся активными галактическими ядрами. Они выделяют огромное количество энергии и состоят из сверхмассивной черной дыры, окруженной быстро вращающимся газовым диском.