В киевском магазине нашли чеки с оскорблениями в адрес Порошенко

Советник главы МВД Украины Илья Кива и лидер украинской националистической партии «Братство» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Дмитрий Корчинский обнаружили в киевском магазине «Эко-Лавка» чеки с оскорблениями в адрес президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщило издание Strana.ua.

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Покупателям в магазине выдали чеки, на которых написаны фразы «Порошенко м***к» и «Донбасс рулит». Кива и Корчинский заподозрили магазин в призывах к сепаратизму и вызвали полицию. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов продавщица заявила, что Кива сам подбросил ей чек, а также назвала его «обкуренным».

Адвокаты хозяев магазина заявили, что чеки — результат хакерской атаки. Также портал отмечает, что владельцев магазина и продавца вряд ли удастся привлечь к уголовной ответственности, поскольку надпись на чеках не содержит призывы к нарушению территориальной целостности Украины или к насильственному свержению конституционного строя.