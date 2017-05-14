Навального вывели с митинга против сноса пятиэтажек в Москве

Оппозиционера Алексея Навального вывели с митинга против программы реновации столичного жилья, который проходит в центре Москвы. Об этом он сообщил в воскресенье, 14 мая, на своей странице в Twitter.

По его словам, сотрудники ОМОН увели с акции также его жену Юлю и сына Захара. «Человек 30 выводили. Захар малость расстроился, но сейчас все ок», — отметил оппозиционер.

До этого он сообщил, что будет участвовать в митинге за себя и за 90-летнюю бабушку жены, живущую в пятиэтажке на Преображенке.

На действия оппозиционера пожаловалась одна из организаторов митинга, журналистка Екатерина Винокурова. «Навальный прорывается на сцену. К митингу он не имел отношения. Это просто неприлично», — написала она в Facebook.

Материалы по теме Несносный вопрос Муниципальные депутаты хотят продлить программу сноса пятиэтажек в Москве

Навальный в свою очередь сообщил, что не планировал выступать на акции, а к сцене подошел, потому что его подозвала одна из организаторов Юлия Галямина.

Акция началась днем в воскресенье, 14 мая, на проспекте Сахарова. Полиция сообщала, что мероприятие проходит спокойно и без нарушений.

В МВД также указывали, что на митинг пришли около пяти тысяч человек. В то же время, по данным организации «Белый счетчик», подсчитывающей участников мероприятия, на акцию пришли 19,9 тысячи человек. При этом разрешенная мэрией численность участников митинга составляет до пяти тысяч человек.