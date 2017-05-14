В ЛНР заявили о перехвате связанной с подрывом машины ОБСЕ переписки

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили о получении доступа к СМС-переписке, в которой идет речь о подрыве машины ОБСЕ 23 апреля. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает информационное агентство «Новороссия», ссылаясь на официального представителя оборонного ведомства республики подполковника Андрея Марочко.

«Вчера при анализе перехваченных патриотами с серверов украинских операторов материалов смс-переписки, нашими сотрудниками были выявлены сообщения о подрыве машины миссии ОБСЕ 23 апреля на территории Луганской народной республики», — приводит агентство слова Марочко.

По его словам, перехваченные сообщения подтверждают совместные действия украинских спецподразделений и СБУ по скрытию доказательств их причастности к взрыву. Как отмечает агентство, в перехваченной переписке указываются позывные и имена сотрудников, причастных к проведению операции.

«По анализу закодированной переписки, действовали несколько специальных групп, каждая из которых имела отдельную задачу: одна — на подготовку разведывательных данных для диверсии, другая - на обеспечение выхода группы непосредственных исполнителей-подрывников на украинскую территорию, третья — на наблюдение и отслеживание реакции сотрудников миссии и подразделений Народной милиции после подрыва автомобиля», — заявил подполковник.

Как отметил Марочко, группа, которая должна была скрыть улики, продолжала находиться в ЛНР и после подрыва автомобиля миссии. Также он упомянул, что один диверсант при отходе на территорию, подконтрольную ВСУ, получил ранение.

Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое наблюдателей пострадали, им была оказана медицинская помощь. В ЛНР утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты.