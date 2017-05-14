Один человек погиб в ДТП с полицейской машиной в Тульской области

В городе Ясногорск Тульской области в результате ДТП с участием полицейского автомобиля погиб один человек, еще семеро ранены. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

Указывается, что водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с полицейской машиной, на которой сотрудники правоохранительных органов возвращались с профилактического мероприятия.

Помимо полицейских в машине находились две несовершеннолетние девушки 2000 года рождения.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили шесть человек, находившихся в машине полиции, а также пассажир автомобиля ВАЗ. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Ясногорска и Тулы. Находившийся за рулем автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался в карете скорой помощи.