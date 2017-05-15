Суд признал законным прекращение иска против передачи Исаакия церкви

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу на судей Смольнинского суда Петербурга, которые отклонили иски о признании передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) незаконной. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева, ее слова приводит РИА Новости.
«Решение районного суда оставлено без изменений, частная жалоба без удовлетворения», — заявила она. Известно, что подавали ее четверо жителей Петербурга.
Производство по искам было прекращено Смольнинским районным судом 16 марта. Основанием для такого решения стало то, что распоряжение Комитета имущественных отношений, регламентирующее передачу собора РПЦ, уже оспаривалось в суде, и по иску имеется решение вышестоящей инстанции.
15 марта иск подали 32 человека. В конце января Василеостровский районный суд не стал принимать к рассмотрению аналогичное ходатайство. В марте жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом, который оставил в силе решение суда первой инстанции.
Решение о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет было принято в январе. Губернатор Георгий Полтавченко обещал сохранить музейные функции здания, однако это решение вызвало недовольство многих горожан. В Петербурге прошла серия акций протеста. Изначально представители РПЦ просили отдать Исаакий церкви еще в 2015 году, однако тогда им отказали.