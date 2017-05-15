Суд признал законным прекращение иска против передачи Исаакия церкви

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу на судей Смольнинского суда Петербурга, которые отклонили иски о признании передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) незаконной. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева, ее слова приводит РИА Новости.

«Решение районного суда оставлено без изменений, частная жалоба без удовлетворения», — заявила она. Известно, что подавали ее четверо жителей Петербурга.

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Производство по искам было прекращено Смольнинским районным судом 16 марта. Основанием для такого решения стало то, что распоряжение Комитета имущественных отношений, регламентирующее передачу собора РПЦ, уже оспаривалось в суде, и по иску имеется решение вышестоящей инстанции.

15 марта иск подали 32 человека. В конце января Василеостровский районный суд не стал принимать к рассмотрению аналогичное ходатайство. В марте жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом, который оставил в силе решение суда первой инстанции.

Решение о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет было принято в январе. Губернатор Георгий Полтавченко обещал сохранить музейные функции здания, однако это решение вызвало недовольство многих горожан. В Петербурге прошла серия акций протеста. Изначально представители РПЦ просили отдать Исаакий церкви еще в 2015 году, однако тогда им отказали.