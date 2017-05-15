Клинцевич прокомментировал заявление Климкина о желании США давить на Россию

Глава МИД Украины Павел Климкин, который по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Вашингтона оказывать давление на Москву, выдает желаемое за действительное. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в понедельник, 15 мая, передает «Парламентская газета».

По мнению сенатора, встреча Трампа с украинским министром носила исключительно протокольный характер. «За те шесть минут, что она продолжалась, можно было лишь обменяться рукопожатиями и сделать фото на память. Для всего остального — и даже для "положительных эмоций", которыми, по словам Климкина, было насыщено общение, — просто не оставалось времени», — сказал Клинцевич.

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Он отметил, что даже американские СМИ проигнорировали визит Климкина в Вашингтон. «Видимо, украинской стороне стоило заплатить и им, а не только известной лоббистской фирме, организовавшей, если верить просочившейся информации, эту встречу», — добавил сенатор.

12 мая депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, заявил, что встречи Климкина с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом обошлись Киеву в 400 тысяч долларов. Средства якобы были переданы американской лоббистской фирме. Климкин опроверг эту информацию.

Украинский министр иностранных дел находился в Вашингтоне с рабочим визитом с 8 по 10 мая. На сайте внешнеполитического ведомства отмечалось, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.