Климкин ответил на утверждения о проплаченной встрече с Трампом

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не платил за организацию его встречи с президентом США Дональдом Трампом и не прибегал к помощи лоббистов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В политике лоббизм, да еще на таком уровне, не работает. У меня есть очень четкий принцип: я никогда не использую платные услуги или другое тех, кто нам помогает», — сказал Климкин на пресс-конференции в пятницу, 12 мая.

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Ранее депутат Верховной Рады Андрей Артеменко сказал, что за то, чтобы Климкин по шесть минут пообщался с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом, Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме. Законодатель отметил, что переговоры не были запланированы. По его утверждению, инициатором контактов стал Белый дом, который согласился на это ради сохранения баланса с учетом состоявшейся встречи американского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом в США Сергеем Кисляком.

Глава украинского внешнеполитического ведомства находился в Вашингтоне с рабочим визитом с 8 по 10 мая. В анонсе этой поездки, размещенном на сайте МИД страны, про намерения Климкина встретиться с Пенсом и Трампом не говорится. Информация по итогам переговоров была опубликована утром 11 мая.

Артеменко — автор инициативы о сдаче Крыма России в аренду (о соответствующем предложении стало известно в феврале). В апреле парламентария лишили гражданства Украины в связи с тем, что у него есть канадский паспорт (получен в 2005 году).