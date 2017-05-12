Депутат Рады заявил об оплате Киевом встречи Климкина и Трампа

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, лишенный украинского гражданства, заявил, что Киев заплатил за встречу главы МИД Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook в пятницу, 12 мая.

«Как очевидец, короткий репортаж с места событий, из сердца Вашингтона!» — начал Артеменко. По его словам, переговоры «еще вчера даже не планировались», и утверждения, что они «стали возможны благодаря профессиональной работе украинских дипломатов — ложь номер раз».

Как добавил законодатель, украинская сторона узнала о планах провести встречу после «неожиданного звонка своих лоббистов». Инициатором якобы стал Белый дом, который согласился на это ради сохранения баланса с учетом состоявшихся переговоров Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом в США Сергеем Кисляком.

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«Во-вторых, и это ложь номер два, обе встречи в Белом доме с украинской делегацией состоялись вчера вечером и по синхрону длились аж шесть минут. Столько времени заняло сделать протокольную съемку с президентом Трампом и вице-президентом [Майком] Пенсом министра Климкина и посла [Валерия] Чалого», — продолжил депутат. Он подчеркнул, что за это Киев «заплатил известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа в размере 400 тысяч долларов США».

Климкин находился в Вашингтоне с рабочим визитом с 8 по 10 мая. В анонсе этой поездки, размещенном на сайте МИД Украины, про запланированные встречи с Пенсом и Трампом не говорится. Информация о состоявшихся переговорах была опубликована утром 11 мая.

Андрей Артеменко — автор инициативы о сдаче Крыма России в аренду (об идее стало известно в феврале). В апреле парламентария лишили гражданства Украины в связи с тем, что у него есть канадский паспорт (получен в 2005 году). При этом депутатский мандат Артеменко пока сохраняет.