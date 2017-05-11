Пенс указал Климкину лучший способ достижения мира на Украине

Вице-президент США Майкл Пенс указал главе МИД Украины Павлу Климкину наиболее эффективный способ достижения мира в стране. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает «112 Украина».

По информации телеканала, американский вице-президент подчеркнул, что «минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру». Пенс также подтвердил приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и стремление администрации США работать с партнерами в Киеве над мирным решением конфликта в Донбассе.

13 апреля Климкин заявил, что вскоре посетит США для выработки плана по совместному давлению Киева и Вашингтона на Москву. «Сейчас мы находимся в очень тесном контакте со всеми представителями администрации. Я надеюсь, что в ближайшее время мне удастся еще раз посетить Вашингтон», — сообщил украинский министр иностранных дел.

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Глава внешнеполитического ведомства также уточнил, что в рамках подготовки поездки президента Украины в США необходимо выработать способы давления на Россию для выполнения ею минских договоренностей. Климкин подчеркнул, что визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву — это новый этап в построении плана по воздействию на РФ.

Днем ранее в Кремле состоялась встреча российского президента Владимира Путина с Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам переговоров госсекретарь США сделал заявление о том, что Москва и Вашингтон обязаны приложить все усилия для приостановки деградации в двусторонних отношениях.

Минские соглашения подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.