Климкин анонсировал совместное давление Украины и США на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время посетит США для выработки плана по совместному давлению Киева и Вашингтона на Москву. Об этом он сказал в четверг, 13 апреля, передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас мы находимся в очень тесном контакте со всеми представителями Администрации. Я надеюсь, что в ближайшее время мне удастся еще раз посетить Вашингтон, то есть идет очень тесный диалог», — заявил Климкин.

Он уточнил, что в рамках подготовки поездки президента Украины в США необходимо выработать способы давления на Россию для выполнения ею минских договоренностей. «Нам необходимо построить не только повестку дня, поскольку она и так известна, нам необходимо построить результат», — подчеркнул глава МИД, добавив, что визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву — это новый этап в построении плана по давлению на Россию.

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Встреча российского президента Владимира Путина с Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Кремле состоялась 12 апреля. По итогам переговоров госсекретарь США сделал заявление о том, что Москва и Вашингтон обязаны сделать все для приостановки деградации в двусторонних отношениях. Лавров согласился с американским коллегой, добавив, что «для преодоления барьеров нужны усилия».

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.