Захарова пошутила в ответ на вопрос про оплату встречи Лаврова и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отшутилась в ответ на вопрос Национальной службы новостей (НСН) о том, платила ли Москва за встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

«Я думаю, это прекрасный вопрос для разминки игр КВН», — заявила Захарова.

Журналисты обратились к дипломату в связи с заявлением депутата Верховной Рады Андрея Артеменко. По его утверждению, за то, чтобы глава МИД Украины Климкин по шесть минут пообщался с Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом, Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме.

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Законодатель, который в апреле был лишен гражданства Украины, обратил внимание на то, что переговоры не были запланированы («Лента.ру» проверила: официальная информация о них появилась только постфактум). По словам парламентария, инициатором встречи стал Белый дом, который согласился на это ради сохранения баланса с учетом состоявшей очной беседы американского лидера с Лавровым.

Глава украинской дипломатии сказал, что Киев не платил за организацию его встречи с Трампом и не прибегал к помощи лоббистов.

11 мая по итогам визита Климкина корреспондент «Укринформа» в Вашингтоне констатировал, что переговоры действительно были неожиданными. По сведениям источников, пишет журналист, эти контакты не значились в графике министра. «Учитывая сложную бюрократию в вашингтонских правительственных кабинетах, можно только догадываться, как встреча министра Климкина и президента Трампа вообще стала возможной. Такой формат — очень редкое явление для американской политики», — указывает автор статьи.