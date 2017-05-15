Климкин рассказал о желании США давить на Россию

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал «ТСН-Украина», что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом рычаги давления на Россию и понял, что в Вашингтоне есть «реальное желание» и «интересные идеи» по поводу «системного противодействия угрозе».

Климкин пояснил, что «это могут быть мощные политические месседжи», упомянув саммит НАТО и саммит G7. По его мнению, давление на Россию должно быть реализовано в сотрудничестве и на основе солидарности с Евросоюзом и с другими странами «Большой семерки». «Конечно есть экономические рычаги давления и санкции — это только одно измерение», — добавил украинский министр.

Суть «интересных идей» Климкин не раскрыл, сославшись на необходимость согласовать их с «друзьями» Киева: Германией и новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Есть и другие идеи. Можем говорить об усилении международного компонента, об усилении ОБСЕ, об усилении СММ (миссии ОБСЕ на востоке Украины — прим. Ленты.ру), о создании другой миссии, которая реально будет контролировать территорию оккупированного Донбасса», — сказал он.

Украинский министр поделился своим видением реакции Кремля на его встречу с Трампом: «Такого сигнала в Москве никто не ожидал, и в этом его дополнительная ценность». По словам Климкина, «Смысл сигнала» в том, что «все прекрасно понимают», что Россия — «это не просто какая-то угроза, это такая угроза, которой нужно системно противодействовать».

12 мая президент США выложил в Twitter фото со встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его украинским коллегой Климкиным, призвав строить мир.

Трамп принял Климкина 10 мая. В посольстве Украины в США по итогам визита главы МИД в Вашингтон сообщили, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Пользователи соцсетей затем посмеялись над снимками Климкина с президентом США.