Австралиец слетал в «Макдоналдс» на вертолете

Видео: Hades Persephone / YouTube

В Австралии мужчина прилетел в «Макдоналдс» на вертолете. Об этом сообщает 9news.com.au.

Вертолет приземлился на лужайке возле «Макдоналдса» в пригороде Сиднея в воскресенье, 14 мая. Из него вышел пилот, взял свой заказ и отнес его в кабину. Перед отбытием он сфотографировал вертолет на фоне ресторана.

Местная радиостанция разыскала человека, который управлял вертолетом. «Время от времени мы делаем такие вещи», — заявил он. По его словам, у него было разрешение на посадку на территории «Макдоналдса».

«В наших ресторанах мы приветствуем всех клиентов, если они соблюдают безопасность, когда прибывают сюда и когда покидают нас», — заявила представительница компании McDonald’s Australia Скай Оксенхэм (Skye Oxenham).

Австралийское Управление по безопасности гражданской авиации проверяет, насколько безопасно были осуществлены посадка и взлет.

2 мая сообщалось, что в Великобритании группа людей в костюмах Рональда Макдоналда устроила демонстрацию в ресторане KFC.