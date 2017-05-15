Немецкая компания NSH откроет станкостроительный завод в Москве

Власти Москвы заключили соглашение о сотрудничестве с одним из мировых лидеров станкоинструментальной промышленности — немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheidt (NSH). О подписанном контракте в понедельник, 15 мая, заявила вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщает ТАСС.

По словам Сергуниной, правительство Москвы старается сделать работу иностранных компаний по части локализации своего производства в столице максимально комфортной. Соглашение с немецким инвестором предполагает создание станкостроительного производства NSH на территории столицы. Предприятие будет построено в Зеленограде. Реализация проекта начнется в конце 2017 года. «Объем инвестиций в производство составляет около 750 миллионов рублей, будет создано 153 рабочих места», — отметила вице-мэр.

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Немецкая Niles-Simmons-Hegenscheidt занимается производством станков более 180 лет и является одним из мировых лидеров в этой отрасли. Кроме того, компания создает готовые технологические решения для предприятий общего машиностроения, автомобильной, авиакосмической, железнодорожной промышленности.

Выступая в Мосгордуме 26 октября 2016 года, мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что «экономика Москвы преодолела острую фазу кризиса и возвращается к росту». Общий объем инвестиций за шесть лет вырос на 60 процентов. Лучшим лекарством от кризиса он назвал создание рабочих мест, развитие транспорта, социальной сферы, а также благоустройство города, которое позволяет привлекать инвестиции и активных людей.

