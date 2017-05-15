Активисты устроили «парад розовых страусов» под стенами Рады

Общественники устроили возле здания Верховной Рады акцию протеста против затягивания обновления состава ЦИК Украины. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает интернет-портал Strana.Ua.

Организаторами пикета выступили представители общественных организаций «Реанимационный пакет реформ» и «Честно». Участники митинга были одеты в костюмы розовых страусов и заявляли, что политики, не решаясь обновлять ЦИК, «прячут голосу в песок».

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Отмечается, что в настоящее время мандаты действительны только у двоих из 15 членов ЦИК. Полномочия 11 человек закончились в 2014 году. Президент Украины Петр Порошенко дал обещание реформировать комиссию в прошлом году.

В апреле лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что досрочные выборы в стране не имеют смысла без реформы ЦИК. «Мы будем иметь такие же коррумпированные купленные мажоритарные округа и такой же коррумпированный состав парламента», — сказал он в интервью телеканалу NewsOne.