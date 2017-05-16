В Эстонии осквернили памятный камень советским летчикам

Вандалы осквернили памятный камень советским летчикам в городе Кивиыли на северо-востоке Эстонии. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает портал Delfi.

По словам руководителя ветеранской организации города Саркиса Татевосяна, памятник, на котором была установлена мраморная плитка с именами советских летчиков, был осквернен неизвестными в ночь на вторник, 16 мая. Вандалы сделали на камне надпись на эстонском языке: «Эти убийцы бомбили мою бабушку. Пусть же они горят в аду».

Татевосян выразил уверенность в том, что полиция сможет найти злоумышленников при помощи видеозаписи, сделанной камерами, установленными на одном из зданий города.

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Памятный камень был перенесен 9 мая из деревни Ряза, расположенной в волости Люганузе, в город Кивиыли, на принадлежащий Татевосяну участок земли. Он объяснил перенос тем, что на прежнем месте табличка неоднократно осквернялась вандалами.

25 февраля 1944 года в воздушном бою в районе деревни Ряза был сбит советский бомбардировщик Пе-2. Останки летчиков остались на месте падения и не перезахоранивались.

В 1964 году на этом месте был установлен памятный камень погибшему экипажу. После отделения Эстонии от СССР плитка камня была похищена.