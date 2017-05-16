Британский посол спасся от кабана в венском лесу

Британский посол в Австрии Ли Тернер написал в своем блоге, что получил травмы, спасаясь от дикого кабана. Инцидент произошел в одном из лесов неподалеку от Вены.

Как пишет Тернер, ранее в мае он столкнулся с группой кабанов с детенышами. Он попытался уйти незамеченным, однако одна из свиней начала его преследовать. Увидев животное, мужчина побежал. Пытаясь взобраться на кучу стволов деревьев, оставленных в лесу, британец получил ушибы и царапины.

Также на своей странице мужчина процитировал один из местных сайтов, где указано, что охота на кабанов опаснее, чем на медведей.

Газета The Telegraph опубликовала снимок Тернера с перевязанной правой рукой. «Все небольшие травмы я нанес себе сам, кабан со мной не контактировал», — сказал он.

Ранее в мае стало известно, что в Мексиканском заливе крупный аллигатор пустился в погоню за байдаркой. Американка Шэннон Коллинз опубликовала видеозапись в Facebook.