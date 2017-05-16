Паспортный коллапс в Домодедово сняли на видео

Видео: Alexander Belenkiy / YouTube

Коллапс на паспортном контроле в аэропорту Домодедово, в который попали пассажиры, сняли на видео. Инцидент произошел в зоне международных прилетов днем в воскресенье, 14 мая. Ролик опубликован в ЖЖ блогера Александра Беленького.

По словам Беленького, в очереди, где скопилось около 500 человек, застряла его девушка. При этом в аэропорту работало всего 10 кабинок контроля. Сотрудники охраны аэропорта, которые присутствовали в зале, угрожали путешественникам задержанием за фотосъемку.

Как уточняет блогер, позже проблему с очередями на паспортном контроле удалось решить.