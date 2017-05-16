Итальянские инвесторы рассказали о планах развития сотрудничества с Подмосковьем

В ходе проходящего в эти дни в Италии роуд-шоу Московской области гендиректор ЗАО «МАПЕИ» Лучано Лангетти рассказал о планах по дальнейшему сотрудничеству с Подмосковьем. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 мая.

«До сентября 2017 года будет открыт новый технический центр, который также называется академией компании «МАПЕИ» в Ступино, — сообщил Лучано Лангетти. — Это будет центр разработок, центр научно-технической работы, в котором сосредоточены все наши усилия по обучению и техническим проработкам, проектированию. У нас имеется два завода на территории России, штаб-квартира находится в Москве, а основные технические помещения, проектные располагаются в Московской области».

Он также добавил, что на территории московского региона сосредоточено около 50 процентов бизнеса компании. Компания работает в регионе с 2007 года. Завод в Ступинском районе производит клеевые составы для керамической плитки.

Директор фабрики ООО «Фипар» Давиде Замбаити, отвечая на вопросы журналистов по итогам роуд-шоу в Милане, сообщил о намерении расширять производство в Московской области. Фабрика компании, занимающаяся производством обоев, располагается в #Ступино на площади 4,5 гектаров.

«В 2014 году решили открыть фабрику в России, которая является одним из самых важных рынков для нашей продукции, — сказал Давиде Замбаити. — Планируем в этом году расширять производство, уже вложили два миллиона евро в другую линию производства. В России мы можем производить обои, доступные для российских покупателей».

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева делегация региона в настоящее время проводит трехдневное роуд-шоу в Италию. В рамках этой поездки итальянских предпринимателей знакомят с инвестиционным потенциалом Подмосковья.

Накануне глава «Корпорации развития Московской области» Тимур Андреев и генеральный директор итальянской компании DIKE Advisory — Consultoria Comercial, Trading e Investimentos Диого Антуа Абрю до Сантос подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает координацию усилий по созданию обрабатывающих производств, стимулированию притока частных инвестиций в экономику Московской области.