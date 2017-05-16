Европейский союзник США пригрозил перестать делиться разведданными с Вашингтоном

Неназванный европейский союзник США может перестать делиться с Вашингтоном разведывательными данными. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, это произойдет в том случае, если станет ясно, что президент США Дональд Трамп поделился с Россией секретной информацией. Агентство не уточнило, представитель какой страны сообщил ему об этом предупреждении, однако такая реакция связана с опасением раскрыть важный источник информации.

16 мая The Washington Post сообщила, что американский президент раскрыл российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову сверхсекретную информацию о деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

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Газета со ссылкой на бывших и действующих чиновников пишет, что предоставленные сведения поставили под удар некий «важнейший зарубежный источник разведданных» об ИГ, который не разрешал делиться этой информацией с Россией. Отмечается также, что Трамп якобы раскрыл Москве даже больше информации, чем своим союзникам.

Позднее эти данные были отвергнуты госсекретарем Рексом Тиллерсоном и советником президента по национальной безопасности Гербертом Макмастером. «То, как описывает издание эту встречу, — далеко от истины. Я присутствовал при разговоре. Президент и министр обсуждали, в частности, угрозы для гражданской авиации. Ни в каком виде, ни в какое время действия разведок не обсуждались», — заявил Макмастер.

Сам Трамп пояснил: «Как президент, я хотел поделиться с Россией (на публично запланированной встрече в Белом доме) фактами, связанными с терроризмом и безопасностью авиаперевозок. Я имею на это полное право». Он не уточнил, были ли переданные им сведения секретными.