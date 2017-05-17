Банк России запустит портал по финансовой грамотности

Банк России намерен к осени запустить портал по финансовой грамотности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на III Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения граждан.

Кроме того, по ее словам, ЦБ вместе с министерством образования разрабатывает пособия и учебники по финграмотности, а также ведет работу с социально уязвимыми слоями населения.

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Центробанк работает над повышением финансовой грамотности населения уже несколько лет, чтобы помочь гражданам защититься от мошенников, а также лучше ориентироваться в существующих финансовых продуктах. В прошлом году в ЦБ поступило 110 тысяч жалоб на кредитные организации.

Примерно четверть обращений касаются исполнения обязательств по кредитным договорам: реструктуризации, внесения изменений, продления сроков кредита и изменения валюты займов. По сравнению с 2015 годом жаловаться на банки стали меньше: тогда жалоб было 180 тысяч.