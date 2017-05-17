В Совфеде оценили вероятность отказа Киева от намерения силой вернуть Донбасс

Киев мог изменить тактику в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) под влиянием Запада, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Такое мнение сенатор высказал в беседе с «Лентой.ру» в среду, 17 мая, комментируя слова министра обороны Украины Степана Полторака о невозможности силового разрешения ситуации в Донбассе.

«Они могли изменить свою позицию, потому что идет серьезное давление со стороны международного сообщества, — сказал сенатор. — Кроме того, они знают реальное положение дел в Донецке и Луганске. В Киеве знают, что там уже сформирована регулярная высокопрофессиональная армия, налажено производство собственного оружия».

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В то же время парламентарий не исключает, что в действительности украинская сторона не отказалась от возможности вернуть контроль над Донбассом силой, а подобными заявлениями пытается «усыплять бдительность». «Ближайшее будущее покажет, насколько они изменили свое отношение. Ухо нужно держать востро», — резюмировал член Совфеда.

Ранее в среду министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что власти страны не рассматривают путь силового возвращения территорий ДНР и ЛНР под свой контроль.

14 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал задачей военных страны «метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток». В ДНР обратили внимание на то, что эти слова демонстрируют игнорирование Киевом минских соглашений.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.