Популярный проповедник и полсотни заключенных сбежали из тюрьмы в Киншасе

Около 50 заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы Демократической Республики Конго (ДРК) города Киншаса. Об этом в среду, 17 мая, сообщает агентство Reuters.

Ранее в этот же день сторонники находившегося за решеткой лидера местного христианского культа Не Муанды Нсеми совершили нападение на тюрьму.

В результате проповедник сбежал. Очевидцы рассказывали, что слышали стрельбу около тюрьмы, а позже видели заключенных на улицах.

Не Муанда Нсеми был задержан в марте этого года после ряда кровопролитных столкновений между его сторонниками и полицией.

Религиозный культ проповедника под названием Bundu dia Kongo ставит своей задачей возродить Королевство Конго, существовавшее в устье одноименной реки на протяжении нескольких веков.

Королевство Конго — африканское государство доколониальной эпохи, сформировавшееся к XIV веку и распавшееся к XVIII веку.