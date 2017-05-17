Ультраправые разогнали шуточное бракосочетание геев в Харькове

В Харькове ультраправые активисты в среду, 17 мая, разогнали ЛГБТ-акцию, сообщает местное издание 057.

Планировалось, что акция пройдет около центрального дворца бракосочетания в форме флешмоба. Пара геев должна была сыграть шуточную свадьбу.

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Участникам акции не удалось даже развернуть атрибутику — собравшиеся молодые люди в спортивной одежде выхватили радужный флаг и сожгли его.

Количество противников флешмоба значительно превышало число самих участников. Радикалы скандировали гомофобные высказывания, периодически срываясь на тех, кто пришел поддержать ЛГБТ-сообщество.

«Мне жаль, что ребята, с которыми мы на Майдане стояли бок о бок, теперь по другую сторону от нас. Сегодня бьет геев, завтра евреев, а послезавтра начнут бить украинцев?» — приводит издание слова одной из активисток, пришедших поддержать ЛГБТ-сообщество.

Полиции удалось задержать около 10 активистов. Среди патрульных два пострадавших, у обоих травма головы.