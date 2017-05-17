Браверман рассказал о закупках у малых предприятий на 1,5 триллиона рублей

Объем закупок товаров и услуг у малых и средних предприятий за 2016 год составил 1,51 триллиона рублей, сообщил во время рабочего визита в Новгородскую область глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман. Об этом говорится в релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

У субъектов МСП, зарегистрированных на территории Новгородской области, осуществлено закупок на общую сумму 1,7 миллиарда рублей, уточнил Браверман.

По состоянию на май 2017 года МСП поставили товаров у услуг на 488,3 миллиарда рублей. Лидерами по взаимодействию с малыми предприятиями являются «РЖД», «Ростелеком», Сбербанк, «Роснефть» и другие.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества Корпорации МСП и правительства Нижегородской области также является расширение доступа субъектов МСП к заемному финансированию, — сообщил Браверман. — В рамках оказания малым и средним компаниям региона кредитно-гарантийной поддержки в регионе корпорацией предоставлено 18 прямых гарантий на сумму 143,8 миллиона рублей, что позволило 17 субъектам МСП привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 414,9 миллиона рублей».

Во время визита главы МСП в Новгородскую область представителям малого и среднего бизнеса презентовали возможности портала «Бизнес-навигатор МСП».

В корпорации говорят, что данный ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью портала можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. Доступ в систему бесплатный.

«Корпорация продолжает расширение функционала портала, что открывает пользователям данного ресурса дополнительные возможности для развития бизнеса. Так, в апреле нами был открыт доступ к новому сервису "Поток", предлагающему набор маркетинговых инструментов присутствия и продвижения бизнеса в сети Интернет», – отметил глава Корпорации МСП. Он также рассказал, что в первом полугодии 2017 года на портале Бизнес-навигатора МСП появится сервис «Жизненные ситуации» — информационно-аналитическая система, содержащая информацию в формате жизненных ситуаций (кейсов) для малых и средних компаний по стадиям жизненного цикла бизнеса.

С 1 января 2017 года «Бизнес-навигатор МСП» охватывает 169 городов России с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов РФ.