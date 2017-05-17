Жителя Нижегородской области обвинили в сексуальном насилии над четырьмя детьми

В Нижегородской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который обвиняется в сексуальном насилии над четырьмя детьми. Потерпевшим было от шести до 10 лет. Об этом в среду, 17 мая, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«Сначала он совершил иные действия сексуального характера в отношении незнакомых ему шестилетнего мальчика и девятилетней девочки. Спустя непродолжительное время, молодой человек совершил аналогичные действия в отношении также незнакомых мальчиков шести и 10 лет. В обоих случаях дети испугались и убежали», — говорится в сообщении.

По версии следствия, преступление мужчина совершил в один день — 24 мая 2016 года. В СК пояснили, что у подозреваемого уже есть судимость за совершение аналогичного преступления в отношении малолетней девочки, поэтому, в случае признания его виновным, приговор отяготится имеющейся судимостью. В ходе расследования обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу.