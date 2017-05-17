Установлены личности всех погибших при взрыве газа в Волгограде

Установлены личности четырех погибших при взрыве газа в жилом доме в Волгограде. Об этом РИА Новости сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета.

Отмечается, что в результате ЧП скончались три жительницы обрушившегося здания и работник коммунальной службы, прибывший по вызову.

Тела двоих погибших, женщины 1931 года рождения и девушки 1990 года рождения, извлекли из-под завалов в ночь на среду, 17 мая. Тела еще двоих были извлечены ранее. Также при обрушении пострадали 14 человек.

Взрыв бытового газа в жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел днем во вторник, 16 мая. В результате ЧП обрушился подъезд. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал виновниками взрыва рабочих, пытавшихся незаконно осуществить подключение к водоводу.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержаны три человека: владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по бесплатному объявлению, размещенному на одном из популярных сайтов, для выполнения работ.