При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

В результате взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Волгограде погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.

Взрыв произошел днем во вторник, 16 мая. По информации агентства, в результате обрушился подъезд. Источник РИА Новости в свою очередь сообщает о разрушении 16 квартир.

Как сообщил собеседник «Интерфакса» в службах технического надзора региона, причиной произошедшего могло стать нарушение техники безопасности при проведении газовых работ.

«Предварительно, на газопроводе возле дома проводились газовые работы, при осуществлении которых рабочие могли допустить существенные нарушения техники безопасности, что и привело к взрыву», — сказал источник агентства, отметив, что полностью обрушился третий подъезд.

В пресс-службе обладминистрации со своей стороны сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работают 10 машин скорой помощи, туда направился губернатор региона Андрей Бочаров.

Федеральное агентство новостей отмечает, что дом, в котором произошел взрыв, был построен в 1958 году. В 2015-м там проводилась проверка, по итогам которой специалисты пришли к выводу, что здание находится в хорошем состоянии.