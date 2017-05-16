По делу о взрыве газа в Волгограде задержали трех человек

В Волгограде по делу о взрыве бытового газа в жилом доме задержаны три человека. Об этом во вторник, 16 мая, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

«Следователями задержан владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по бесплатному объявлению, размещенному на одном из популярных сайтов, для выполнения указанных работ», — говорится в заявлении. Также указано, что всего полицией опрошены более 30 человек.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как заявил губернатор области Андрей Бочаров, взрыв произошел из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися незаконно осуществить подключение к водоводу. В результате погибли три человека, личности двоих из них уже установлены.

Взрыв в доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел днем во вторник, 16 мая. В результате ЧП обрушился подъезд, разрушенными, по уточненным данным, оказались 12 квартир.