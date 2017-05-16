Губернатор назвал причину взрыва газа в жилом доме в Волгограде

Взрыв газа в жилом доме в Волгограде произошел из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися незаконно осуществить подключение к водоводу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор области Андрей Бочаров, сообщает ТАСС.

«Это преступная халатность тех лиц, которые пытались незаконно подключиться к водоводу. Во время этих работ, разрешения на которые не было, был поврежден трубопровод с газом», — сказал он, отметив, что работы велись с внешней стороны здания, разрешительной документации у компании не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, число погибших в результате взрыва достигло трех, еще восемь человек пострадали. Ранее сообщалось о двух погибших, их тела были извлечены из-под завалов.

В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов. Из разрушенного дома эвакуировали 40 человек, их разместили в пунктах временного проживания в ближайших гостиницах и школе, отметила представитель Южного регионального центра МЧС.

Как сообщил местный житель телеканалу РЕН ТВ, рядом в районе ЧП с утра пахло газом.

Взрыв в доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел днем во вторник, 16 мая. По информации агентства, в результате ЧП обрушился подъезд, разрушенными оказались 12 квартир.

Дом, в котором произошел взрыв, был построен в 1958 году. В 2015 году там проводилась проверка, по итогам которой специалисты пришли к выводу, что здание находится в хорошем состоянии.