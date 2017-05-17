На вашингтонском вокзале в час-пик показали порно

Неизвестные взломали информационное табло главного железнодорожного вокзала Вашингтона Union Station и запустили на нем порноролик. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Washington Post.

Инцидент произошел около 17:30 по местному времени (0:30 мск) вечером в понедельник. Представители службы безопасности вокзала сообщили, что табло было взломано хакерами, которые запустили на нем видеоролик с порносайта PornHub.

Посетители вокзала воспринимали произошедшее по-разному. Некоторых ситуация повеселила, но большинство пыталось остановить демонстрацию ролика. Видео проигрывалось на экране около трех минут, пока тот не был выключен вручную.

Табло на вокзале было установлено несколько месяцев назад в рамках проекта по обновлению здания. Руководители Union Station не исключают, что подобные ситуации случались и ранее, например, ночью, когда на вокзале никого нет.