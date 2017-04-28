Скучающий болельщик предпочел порно матчу «Арсенала» с «Лестер сити»

На футбольном матче между командами «Арсенал» и «Лестер сити» в Лондоне зритель запечатлел на видео болельщика, который прямо во время игры увлеченно смотрел порно на телефоне. На это обратило внимание издание The Mirror.

За происходящим наблюдал зритель, сидящий позади любителя эротического контента. Видео было опубликовано в Twitter пользователь под ником @GenerousGiroud и набрало уже более двух тысяч ретвитов и столько же лайков.

Игра «Арсенала» и «Лестер сити» прошла в среду, 26 апреля на лондонском стадионе «Эмирейтс» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.