Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7

Президент России Владимир Путин отказался раскрывать журналистам содержание послания, которое он передал лидерам G7 через премьера Италии Паоло Джентилони. Трансляцию пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров в среду, 17 мая, вел телеканал «Россия-24».

«Что касается моего месседжа, который я передал господину премьер-министру, то он носит секретный характер, и я не могу вам об этом сообщить. Это секретная информация», — сказал с иронией Путин.

Он также прокомментировал скандал вокруг обвинений в адрес американского лидера Дональда Трампа в том, что он якобы поделился секретной разведывательной информацией об ИГ с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Путина, подобные предположения можно объяснить лишь «политической шизофренией», которая начала развиваться в Соединенных Штатах.

В G7 (Group of seven, «Большая семерка») входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, США и Япония.