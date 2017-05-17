Три думские партии незаконно обделили эфирным временем в регионах

Ежемесячно до 20 региональных отделений Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) вопреки закону не освещают деятельность трех думских партий — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, передает ТАСС в среду, 17 мая.

«Основная проблема, которую поднимают представители этих партий, — это малое освещение на региональных каналах ВГТРК деятельности парламентских партий», — отметила Гришина.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, отметила, что этот вопрос поднимался в комиссии неоднократно, и предложила вернуться к поискам его решения. «Это хроническая проблема, давайте еще раз к ней вернемся», — сказала она.

Памфилова также поручила подготовить соответствующее обращение в ВГТРК.

21 марта сообщалось, что члены Совета Федерации готовят законопроект, который обяжет государственные средства массовой информации выделять эфирное время или печатные площади под освещение работы парламентариев в региональных СМИ. Поправки планируется внести в закон о статусе депутатов ГД и членов Совфеда.

Регулярное упоминание в государственных СМИ всех представленных в парламенте партий гарантировано законом «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами». ЦИК приступил к мониторингу эфирного времени, выделенного партиям, в сентябре 2009 года.