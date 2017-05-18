Венесуэльцы вышли на антиправительственный митинг со свечами в руках

Тысячи демонстрантов с зажженными свечами и фонариками в руках вышли на улицы Каракаса в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Видео с места событий Ruptly.

С начала апреля в Венесуэле обострился политический кризис, почти ежедневно в стране проходят многотысячные манифестации. Жители, недовольные экономической ситуацией, требуют назначить досрочные выборы. Как отмечает «Интерфакс», в результате столкновений между демонстрантами и полицейскими 43 человека погибли и более 750 получили ранения. Помимо этого, стражи порядка задержали свыше 1,3 тысячи человек.