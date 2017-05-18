Британец приобрел форму спортивного манекенщика за три месяца

Житель британского города Уоррингтон изменил свой внешний вид и приобрел спортивную форму за 12 недель. Об этом пишет The Independent.

45-летний отец троих детей Бен Джексон (Ben Jackson) сумел похудеть на семь килограммов и нарастить мышечную массу. Мужчине удалось снизить количество жира в организме с 20 до 9 процентов. Британец сел на низкоуглеводную диету с большим содержанием протеина, перестал употреблять алкоголь и начал посещать спортивный зал пять раз в неделю.

Своим примером Джексон хотел вдохновить и других мужчин средних лет на работу над своим телом. «Я стал другим человеком, более светлым и живым. Начал лучше спать, стал спокойнее относиться к своим детям, а проблемы на работе перестали главенствовать надо мной, я стал счастливее», — сказал он.

В апреле стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала заниматься фитнесом вместе с персональным тренером. Известно, что 60-летняя женщина страдает от диабета первого типа. Спортивный образ жизни помогает ей следить за здоровьем и оставаться в форме.