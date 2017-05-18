Наехавший на толпу в центре Нью-Йорка мужчина оказался бывшим военным

Мужчина, наехавший на толпу пешеходов на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, оказался бывшим служащим Вооруженных сил США. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил мэр города Билл Де Блазио, слова которого приводит Reuters.

Также в полиции назвали имя водителя. Это 26-летний Ричард Рохас (Richard Rojas). Ранее стало известно, что мужчина арестован. Стражи порядка полагают, что произошедшее не является терактом.

По информации правоохранительных органов, Рохаса дважды арестовывали, в 2008 и 2015 году, за пьяное вождение. В настоящее время его проверяют на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Автомобиль протаранил толпу людей на Таймс-сквер днем 18 мая. Инцидент произошел на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы утверждали, что водитель действовал намеренно: по их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов. По последним данным, в результате инцидента пострадали 23 человека, один погиб.

