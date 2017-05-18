Власти Нью-Йорка уточнили число пострадавших от наезда автомобиля на Таймс-сквер

Число пострадавших в результате наезда автомобиля в центре Нью-Йорка возросло до 23. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил мэр города Билл Де Блазио, передает Reuters.

Также известно об одном погибшем пешеходе. По данным агентства, ей оказалась 18-летняя девушка.

Ранее департамент полиции города сообщал о 13 раненых пешеходах.

Также мэр раскрыл личность водителя — им оказался бывший военнослужащий Ричард Рохас.

Автомобиль въехал в толпу людей на Таймс-сквер днем 18 мая. Инцидент произошел на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы заявили, что водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов. Согласно официальному заявлению полиции, произошедшее не является терактом.